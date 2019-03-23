Спасательная операция по спасению туристов с остановившейся канатной дороги прошла в Шерегеше сегодня, 23 марта, сообщает горнолыжная компания "Каскад".

38 человек находились в креслах подъемника, когда канатная дорога остановилась. Кемеровские спасатели прибыли через 40 минут.

Еще около двух часов ушло на эвакуацию людей из подъемников. Этим занимались три спасательные бригады.

При проведении спасательной операции никто не пострадал. Она прошла штатно, без спешки и паники, уточняют в компании. Туристам выплатили компенсацию за незавершенную услугу.

Для расследования причин ЧП создана специальная комиссия. Ее членам предстоит выяснить причину произошедшего.