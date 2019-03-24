Резкий перепад суточных температур ожидается в ближайшие дни в Алтайском крае. Так, ночью 24 марта в регионе температура воздуха опускалась от -3 до -8, в предгорьях до -13 градусов. А днем сегодня ожидается от 0 до +5 градусов, в предгорьях до +12 градусов. В результате утром на дорогах будет сильная гололедица, местами изморозь.

В северо-западных районах края небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает ЦГМС Алтайского края. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле днем 24 марта воздух прогреется от +3 до +5 градусов. Осадков не ожидается, но на дорогах также сильная гололедица, так что будьте осторожны. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.