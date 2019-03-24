Отец певицы Юлии Началовой в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия" рассказал, что не винит врачей в смерти дочери, сообщает РИА "Новости".

По словам Виктора Началова, медики сделали все, что в их силах. Он уверен, что в трагическом исходе виновата сама певица, так как занималась самолечением и поэтому слишком запустила болезнь.

Более того, она сделала еще хуже – занесла инфекцию и не обратилась вовремя в больницу.

"Думали, молодой организм, и все будет хорошо, но она не справилась", – поведал убитый горем мужчина.

Напомним, Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни 16 марта 2019 года в одной из столичных клиник. Исполнительнице сделали операцию на ноге и после этого врачи долго не могли остановить кровь.

По предварительной информации, причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность из-за отека легких и мозга. Позже отец певицы сообщил, что это произошло из-за абсцесса (гнойное воспаление тканей).

Врачи до последнего боролись за ее жизнь. Последние несколько дней до смерти Началова находилась в медикаментозной коме и дыхание поддерживалось за счет аппарата вентиляции легких.