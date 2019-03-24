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Видео с терпящего бедствие в Норвегии лайнера попало в Сеть

, ИА "Амител"
Людей и мебель швыряло из стороны в сторону
Людей и мебель постоянно бросает из стороны в сторону, рушится обшивка и падает на пассажиров / Фото: скриншот из видео

Людей и мебель постоянно бросает из стороны в сторону, рушится обшивка и падает на пассажиров / Фото: скриншот из видео

У берегов Норвегии организовали спасательную операцию, чтобы эвакуировать людей с терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky, сообщает РИА "Новости".

На его борту находилось приблизительно 1300 пассажиров, из которых трое россиян. Людей перемещают в безопасное место на вертолете.

На видео с места ЧП все выглядит достаточно страшно: людей и мебель постоянно бросает из стороны в сторону, рушится обшивка и падает на пассажиров.

Ожидается, что эвакуация продлится несколько часов. Операцию называют достаточно рискованной.

Известно, что первую сотню пассажиров доставили на сушу без непредвиденных обстоятельств. Девять из них госпитализировали.

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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