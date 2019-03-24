У берегов Норвегии организовали спасательную операцию, чтобы эвакуировать людей с терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky, сообщает РИА "Новости".
На его борту находилось приблизительно 1300 пассажиров, из которых трое россиян. Людей перемещают в безопасное место на вертолете.
На видео с места ЧП все выглядит достаточно страшно: людей и мебель постоянно бросает из стороны в сторону, рушится обшивка и падает на пассажиров.
Ожидается, что эвакуация продлится несколько часов. Операцию называют достаточно рискованной.
Известно, что первую сотню пассажиров доставили на сушу без непредвиденных обстоятельств. Девять из них госпитализировали.
Still waiting for evacuation. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/6EvcAjf5D2— Alexus Sheppard 🏳️🌈 (@alexus309) 23 марта 2019 г.
Комментарии
Давайте соберём кто чё может и отправим с МЧСом