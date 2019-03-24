Кабинет министров правительства Великобритании вступил в заговор с целью сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, сообщает ТАСС со ссылкой на политического обозревателя The Sunday Times Тима Шипмана.

По его словам, уже в понедельник, 25 марта, они потребуют отставки Мэй. На ее место планируется назначить временного премьер-министра, который возьмет на себя переговоры с Евросоюзом по проведению Brexit.

Это связано с тем, что предложенные соглашения и действия, которые действующая глава правительства считает оптимальными для безболезненного отделения от Евросоюза, не поддерживает большинство членов палаты общин.

В качестве нового лидера рассматриваются несколько кандидатур. Это глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, руководитель МИД Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.

Мнения о фаворите расходятся. Так, одни считают, что кресло займет Лидингтон, в то время как другие отдают предпочтение Гоуву.