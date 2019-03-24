Первый этаж коттеджа обложен кирпичом, второй – полимерной евровагонкой / Фото: realtai.ru

Двухэтажный коттедж в стиле шале площадью 230 квадратных метров продают в поселке Лесной за 14 млн рублей, сообщает "Недвижимость Алтай".

На территории, оборудованной видеонаблюдением с дистанционным доступом, также размещены двухэтажный гараж и банный комплекс.

Коттедж построен из бруса. Первый его этаж обложен кирпичом, второй – полимерной евровагонкой.

Дизайнерский проект, по которому выполнялся ремонт, предусматривает большие витражные окна, что делает комнаты очень светлыми. В кухне-гостиной установлен каменный камин.

Внутренняя отделка выполнена из натуральных материалов. В частности использованы кедр, лиственница, пробка, травертин и ясень. Мебель деревянная ручной работы.

В дом ведут два входа. Имеется открытая веранда с видом на лес.

Гараж вмещает в себя три автомобиля. На втором его этаже размещается мансарда.

Банный комплекс занимает 80 квадратных метров. В нем есть открытая веранда с видом на лес, гостевой зал с витражным остеклением и парная с печью-камином.