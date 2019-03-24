Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал о своих приоритетных задачах на новом посту, сообщает пресс-служба правительства региона.

Одной из главных целей он выделил повышение качества жизни людей. В числе направлений, в которых следует двигаться, названа борьба с безработицей.

"Республике нужны рабочие места, здесь безработица превышает среднероссийский уровень, – подчеркнул Хорохордин. – Преодоление этого станет одной из первых моих задач".

Другой важной целью станет привлечение инвестиций в инфраструктуру. Для этого он намерен отбыть в Москву и провести встречи с руководством Росавтодора и РЖД. Они запланированы на понедельник, 25 марта.

Врио главы Республики Алтай собирается убедить компании вложить дополнительные средства в регион.

Напомним, уроженец Алтайского края Олег Хорохордин назначен президентом РФ Владимиром Путиным на смену ушедшему в отставку Александру Бердникову.