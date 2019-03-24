Пресс-служба Балтасинского районного исполнительного комитета проинформировала население о снятии ранее наложенного на бюджетников запрета.

Речь идет об указании главы исполкома Айдара Хайрутдинова не подключать к электросети государственных учреждений зарядные устройства мобильных телефонов, смартфонов и электрочайников.

Примечательно, что такая мера экономии энергии успела просуществовать всего лишь пять дней: 18 марта подписан указ о введении ограничения, 23 марта – об его отмене.

Правда, указание ведения журнала потребления электроэнергии все-таки сохранилось.