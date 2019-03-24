Королевский колледж Лондона провел исследование больных рака мозга и выяснил, что они значительно раньше обращения к врачу почувствовали изменения в состоянии здоровья, но даже не подозревали, насколько может быть все серьезно, сообщает РИА "Новости".

Как выяснили ученые, первыми симптомами опасного заболевания стали проблемы с памятью, ухудшение координации движений и хроническая усталость.

Но граждане списывали это все на старение, перегрузки на работе и временное недомогание. К тому же им неудобно было обращаться к врачам со столь "незначительными" жалобами, в то время как своей очереди ждут люди с "настоящими" проблемами.

К тому же потеря равновесия, ощущение "заплетающегося" языка, необходимость дополнительного сна для восстановления сил и другие симптомы были не постоянными. Они могли пропасть, а потом снова вернуться.

В результате обращение в больницу откладывалось до появления признаков, которые уже нельзя было игнорировать.