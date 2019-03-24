Эксперты прогнозируют снижение ставок по вкладам физических лиц в российских банках, сообщают "Ведомости". Сейчас во многих крупных финансовых организациях можно открыть депозит под 8% годовых.

Соответствующие изменения могут произойти уже в апреле, когда истекут сроки действия сезонных депозитов. Речь идет о рублевых вкладах.

При этом отмечается, что решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне никак не влияет на предполагаемые изменения ставок, так как оно прогнозировалось финансистами заранее.