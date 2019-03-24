Группа вооруженных людей в национальных костюмах буквально истребила две деревни, убив как минимум 134 мирных жителя, сообщает "Звезда".

Нападению террористов подверглись земледельцы фулани Велингара и Огассагу. Население этих мест в буквальном смысле просто истребили.

Бандиты уничтожали все на споем пути. Они не щадили ни детей, ни стариков, ни женщин.

Сейчас рассматриваются две основные версии кровавой бойни. По одной из них, так местным жителям могла отомстить армия Мали за смерть солдат в засаде, устроенной местными радикалами.

Второй вариант предусматривает крупный межэтнический конфликт, закончившийся кровопролитием.