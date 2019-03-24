Генсек Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай в интервью РИА Новости признал Россию энергетической сверхдержавой.

Он подчеркнул, что при любых изменениях в энергетике, РФ как была, так и останется на лидирующей позиции в отрасли.

И это не только благодаря богатству природных ресурсов углеводородами и количеству возобновляемых источников энергии, но и новейшим технологиям в сфере энергетики, уверен Фрай.

Отметим, что МИРЭС — крупнейшая международная энергетическая некоммерческая организация. В нее входят свыше трех тысяч энергетических компаний, зарегистрированных в 94 государствах планеты.