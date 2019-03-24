Рогатое животное двигалось в направлении города / Фото: Василий Рыкун / vk.com/biysk_all

Бийчанин во время фотосессии со своим новым мотоциклом заметил пробегавшую мимо косулю.

Естественно, он не упустил возможность сфотографировать неожиданную гостью из леса.

Кадры он выложил в паблике "Типичный Бийск" в социальной сети "ВКонтакте.

Примечательно, что двигалось рогатое животное как раз в направлении города, что у автора снимков вызвало легкое недоумение.

Некоторые комментаторы предположили, что косуля пришла к людям в поисках пропитания.