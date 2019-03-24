ДТП с участием бензовоза случилось 23 марта на 739 км "Чуйского тракта" в Онгудайском районе, сообщает МВД по Республике Алтай.

По предварительной информации правоохранителей, приблизительно в 15:00 водитель МАЗ 54440 с полуприцепом не справился с управлением и допустил съезд в кювет.

Как видно на фото с места аварии, грузовик столкнулся с собственным полуприцепом.

В результате пострадал 53-летний житель Алтайского края, который управлял бензовозом. С телесными повреждениями различной тяжести он госпитализирован в больницу.

По факту ДТП ведется административное расследование. В частности, установлено, что водитель в момент аварии был трезвый.