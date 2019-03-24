Жительница Горно-Алтайска лишилась 17,3 тысячи рублей, желая взять крупную сумму в кредит, сообщает МВД по Республике Алтай.

51-летняя гражданка через интернет заполнила заявки на получение кредита сразу в нескольких банках, поэтому не удивилась, когда ей позвонил человек, представившийся банковским работником.

Он сообщил, что ее заявка одобрена, но прежде чем получить деньги, она должна оплатить открытие счета, страховку и оформление всех необходимых документов.

В сравнении с шестью сотнями тысяч рублей, обещанными "банком" сумма 17,3 тысячи рублей показалась горожанке не такой уж и большой, и она перечислила деньги на указанный злоумышленником счет в банке.

Он сообщил, что кредит выдадут женщине через несколько дней, но, естественно, никаких денег она не получила. А абонент, связывавшийся с ней, оказался недоступен.

Только тогда потерпевшая обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности преступников.