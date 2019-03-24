Правительство РФ одобрило поправки в закон "О полиции", касающиеся выплат сотрудникам органов внутренних дел, сообщает РИА Новости.

Речь идет об изменениях порядка выплат пособий полицейским и их близким в случае гибели или увечий на службе, а также компенсаций вреда имуществу.

В частности, Министерство внутренних дел наделяется полномочиями самостоятельно определять порядок выплат таких пособий.

Законопроект утвержден и передан на рассмотрение депутатов Госдумы России.