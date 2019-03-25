Певец Эмин впервые выступал в Барнауле / Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

Азербайджанский певец Эмин впервые приехал в Барнаул с концертом и собрал почти полный зал ДК Моторостроителей. Концерт, прошедший вечером в воскресенье, 24 марта, пришелся местной публике по душе. Артисту публика тоже понравилась, в чем он неоднократно признался. Корреспондент портала Amic.ru побывал на концерте. За несколько минут до него Эмин пообщался с журналистами.

Эмин исполнял свои популярные песни, в том числе "Невероятная", "Сбежим в Баку", "В невесомости", "Начистоту", "Рядом проснуться", несколько песен на английском, а также "Синяя вечность" Муслима Магомаева. Певец активно принимал цветы, ставил автографы, делал селфи и один раз вышел в зал и спел песню в толпе поклонниц.

А перед концертом он встретился с детьми в рамках благотворительного проекта.

"Мы совместно с фан-клубом запустили проект "Бумеранг добра". В каждом городе мы приглашаем детишек из детских домов, либо детей с ограниченными возможностями. Мы знакомимся с ними, общаемся. Собираем деньги с продажи наших сувениров, удваиваем сумму и передаем либо конкретным учреждениям, либо конкретному ребенку. Городов становится больше, и детишек, с которыми я познакомился, тоже больше. Мы делаем это искренне и с большим желанием. Я очень люблю детей. Моя функция, как я это вижу, дать ребенку надежду и возможность, что у него в жизни все может получиться", – рассказал Эмин.

Также он рассказал, что гастроли для него – отдых, потому что есть возможность гулять по городам, общаться с публикой. А также отметил, что работа для него – удовольствие.

"Меня никто не заставляет работать (его отец – известный предприниматель Араз Искендер оглы Агаларов, а сам Эмин Агаларов – первый вице-президент крупной девелоперской компании Crocus Group, – прим. ред.). Я могу почти не работать. Но я заполняю все свободное время, часто в ущерб общению с детьми, семьей", – добавил он.

Но при этом ему важно было стать кассовым артистом, собирать залы. Все заработанное Эмин тратит не столько на себя, сколько на близких, благотворительные проекты, новые инициативы, открытие нового ресторана или радиостанции.