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В СИЗО подключат кабельное телевидение

, ИА "Амител"
Арестантам предложат купить просмотр платных каналов
У заключенных в камерах появится возможность заказать просмотр фильма или спорта / Фото: pixabay.com

У заключенных в камерах появится возможность заказать просмотр фильма или спорта / Фото: pixabay.com

Замдиректора ФСИН Валерий Бояринев поделился с журналистами планами подключить кабельное телевидение в СИЗО, сообщает ТАСС.

По его словам, это планируется в качестве платной опции для тех, кому недостаточно стандартных 20 бесплатных каналов.

Примечательно, что это будет уже не первая платная услуга, которую смогут позволить себе арестанты.

В частности, сейчас лица, содержащиеся под стражей, могут покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий, внесенных в список запрещенных. Кроме того, под запретом эротическая и порнографическая литература.

 И подключение кабельного телевидения расширит возможности для заключенных, уверен Бояринев.

"У заключенных в камерах появится возможность заказать "просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы", — аргументировал он.

В пилотном режиме подобную услугу уже ввели в нескольких московских СИЗО.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

24.03.2019 17:36
Пионер

да не вопрос. из тех средств, что зарабатывают сами шитьем варежек

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