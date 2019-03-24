Замдиректора ФСИН Валерий Бояринев поделился с журналистами планами подключить кабельное телевидение в СИЗО, сообщает ТАСС.
По его словам, это планируется в качестве платной опции для тех, кому недостаточно стандартных 20 бесплатных каналов.
Примечательно, что это будет уже не первая платная услуга, которую смогут позволить себе арестанты.
В частности, сейчас лица, содержащиеся под стражей, могут покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий, внесенных в список запрещенных. Кроме того, под запретом эротическая и порнографическая литература.
И подключение кабельного телевидения расширит возможности для заключенных, уверен Бояринев.
"У заключенных в камерах появится возможность заказать "просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы", — аргументировал он.
В пилотном режиме подобную услугу уже ввели в нескольких московских СИЗО.
Комментарии
да не вопрос. из тех средств, что зарабатывают сами шитьем варежек