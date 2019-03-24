Стала известна предполагаемая причина массового отравления людей в дагестанском городе Хасавюрт, сообщает "Интерфакс".

По информации источника издания, случилось загрязнение воды реки Акташ, которая вышла из берегов и подтопила скотомогильники, созданные в неположенном месте.

А уже из этой реки через фильтры питьевая вода поступает населению. Именно от нее и могли отравиться местные жители.

Напомним, в Хасавюрте госпитализировали 72 детей и 16 взрослых с признаками острого отравления.