Серия землетрясений от 2,9 до 3,6 магнитуд сотрясла Алтайский край и ближайшие к нему регионы, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на сообщает пресс-службу Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН.

Началось все с толчков магнитудой 3,6 единицы в Бийско-Барнаульской впадине на 138 км севернее Рубцовска. Эпицентр колебаний находился приблизительно между райцентрами Благовещенского, Завьяловского и Родинского районов.

Следом в 14:50 землетрясения зафиксированы на границе республики Тыва у горы Мунгун-Тайга (3,1 магнитуды) и у озера Джулукуль в Республике Алтай (3 магнитуды).

Напомним, что по шкале Рихтера, начиная с 2 магнитуд, сейсмические толчки могут ощущаться человеком, а колебания в 4,5 магнитуд и выше, зачастую, приводят к разрушениям строений. Самые сильные подземные толчки в современной истории человечества не превышали 9 магнитуд.

Как сообщили позднее amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, за землетрясение в регионе приняли взрывные работы.