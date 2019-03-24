Члены жюри 20 марта отобрали 18 финалистов конкурса "Детский сад Алтая – 2019", сообщает региональное Минобрнауки.

В их число попали 11 городских и 7 сельских учреждений. 27 марта они представят творческую самопрезентацию, продемонстрировав свои возможности.

На основе этого испытания определят победителей в 10 номинациях.

В частности, назовут лидеров в сферах воспитания детей с ограниченными возможностями, дошкольного и этнокультурного образования, инноваций, подготовки педагогов и предоставления услуг.

Кроме того, определят лучшие социокультурный центр и организацию, оказывающая услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.

Определят лидеров в поддержке и сопровождении талантливых и одаренных детей, а также развитии вариативных форм дошкольного образования.