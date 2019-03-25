Алтайские продукты составляют около 30% ассортимента розничных сетей

Порядка 30% всех продовольственных товаров, представленных в розничной сети Алтайского края (включая федеральные сети), производят на территории региона. Об этом Amic.ru сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

С федеральными торговыми сетями сотрудничают около 80 алтайских предприятий. Большинство из них поставляют в сети так называемый "скоропорт" – хлеб, хлебобулочные изделия, молочную продукцию. Также в сетях широко представлена алтайская мука и макароны.

На системной основе осуществляют поставки в магазины федеральных ретейлеров "БМК", "Алтайская буренка", "Новоалтайский хлебокомбинат", "Алтайские колбасы", "Алтайская крупа", "Киприно", "Алтан", "Русский хлеб", "Хлеб-4", "Персона", "Бочкари", "Мясная тележка", "Триера", "Холод" и другие. В числе указанных поставщиков находятся и представители малого бизнеса: ИП Степанов, "Албис", "Тортуга", "Алтай-Сдобри", Барнаульская халвичная фабрика, ИП Хошабаев, ИП Турабелидзе и др.

Десятки алтайских предприятий ("Алейскзернопродукт", "Алтайская крупа", "БМК", "Киприно", "Алтайские колбасы", "Модест", "Любава", "Алтан", "Диво Алтая", "Русский хлеб", Барнаульский пивоваренный завод, "Бочкари", ИП Емелин, "Квантсервер", "Персона", ИП Шустова и др.) поставляют свою продукцию в магазины, расположенные в других российских регионах.

Отметим, что на сегодняшний день на потребительском рынке края представлены продовольственные торговые сети международного уровня – Metro Cash & Carry, "Ашан", федерального уровня – "Лента", "Магнит", "Пятерочка" (Х5 Retail Group), межрегионального уровня – "Ярче", "Холидей", а также алтайские сети "Мария-Ра" и "Аникс".

"Информацией о предстоящем вхождении в край каких-либо других крупных торговых сетей управление не располагает", – говорится в официальном ответе на запрос Amic.ru.