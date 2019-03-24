Глава Минкульта России Владимир Мединский ответил на вопрос о своих любимых фильмах в ходе IV Московского культурного форума, сообщает ТАСС.

Из кинокартин о любви он выделил "Весна на Заречной улице" (режиссеры Марлен Хуциев и Феликс Миронер) и "Римские каникулы" (Уильям Уайлер).

В числе фильмов на другие темы, которые, по его мнению, обязательно стоит посмотреть, министр культуры РФ выделил "Крестный отец" (Фрэнсис Форд Коппола), "Криминальное чтиво" (Квентин Тарантино) и "Смертельное оружие" (Ричард Доннер).

Напомним, ранее Мединский выступил с предложением показывать в кинотеатрах только российские фильмы в майские и ноябрьские праздники.