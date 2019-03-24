Стало известно о готовящихся апгрейдах финальной сборки браузера Chrome Canary, сообщает Astera.

Как выяснилось, они позаимствованы у Microsoft Edge, который сейчас дорабатывается. Одно из новшеств – возможность закрепить на панели задач любую страничку (Focus Mode).

Второе нововведение – это просматривание всей страницы при наведении курсора на ее миниатюру (Tab Hover).

Отметим, что Microsoft Edge планируется создать заново. Его возродят на платформе Chromium – веб-браузера с открытым кодом.