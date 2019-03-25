Лето 2019 года в Алтайском крае не обещает преподнести неприятных сюрпризов относительно температур, но в отдельные месяцы в регионе ожидаются обильные осадки.

Росгидромет опубликовал вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) текущего года.

Апрель-2019

Исходя из приведенных синоптиками данных, апрель в нашем регионе в целом будет типичным и по температурному режиму, и по количеству осадков. К слову, норма средней месячной температуры для Барнаула в этом месяце составляет +3,1 градуса.

Май-2019

А вот последний месяц весны в Алтайском крае, по предварительной информации синоптиков, может удивить повышенным количеством осадков. При этом серьезных отклонений по температуре воздуха не ожидается. В Барнауле в мае норма средней месячной температуры составляет +11,8 градуса.

Июнь-2019

Первый месяц лета, согласно данным Росгидромета, не предвещает отклонений и в плане температура, ни в плане осадков. Для Барнаула норма средней месячной температуры в июне равна +17,7 градуса.

Июль-2019

В целом типичным для наших широт выдастся и июль. Немного холоднее, чем обычно, может быть на юго-западе края. В Барнауле в июле норма средней месячной температуры составляет +19,9 градуса.

Август-2019

А вот август в Алтайском крае, судя по всему, будет очень дождливым. Повышенное количество осадков ожидается почти на всей территории региона. В Барнауле в августе норма средней месячной температуры составляет +16,7 градуса.

Сентябрь-2019

Зато сентябрь, как следует из информации синоптиков, обойдется без повышенной дождливости. По данным Росгидромета, все будет в пределах нормы и в плане температуры воздуха, и в плане осадков. В Барнауле в сентябре норма средней месячной температуры составляет +11 градусов.