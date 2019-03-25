Скрывшегося от следствия совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше

Скрывшегося от следствия экс-гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" — основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" — и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского задержали в Польше, сообщает СК России на своем канале в YouTube.

Всего в рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

В действиях Вишневского следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК (дача взятки).

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела).

Вишневский был ранее арестован судом заочно и объявлен в международный розыск, так как, по данным СК, еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании. Сейчас решается вопрос об экстрадиции в Россию.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.