На выставке "Николай II. Семья и престол" в Государственном историческом музее в Москве неизвестные повесили рядом с экспозицией, посвященной царской семье, изображение императрицы Александры Федоровны, передает ТАСС со ссылкой на начальника управления общественных связей музея Марию Лемигову.

"Роли были четко распределены: кто-то отвлекал смотрителей музея, кто-то в это время вешал картину", — сообщила Лемигова, уточнив, что картину обнаружили при плановом осмотре экспозиции и сняли.

Как сообщается, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта. Изображение провисело в зале более суток. На картине в руках императрицы изображен предмет, похожий на мобильную кнопку безопасности — такую дают смотрителям на случай ЧП, при нажатии сигнал поступает службе безопасности музея.

Позднее "Московский комсомолец" сообщил, что акцию устроили журналисты газеты. Издание подробно описало, как картину "подбросили" в музей. Изображение императрицы в деревянной раме с антибликовым стеклом удалось пронести сквозь рамку металлоискателя. Как отмечается, цель эксперимента — "проверить бдительность охраны". По мнению журналистов, акция, в которой участвовали восемь сотрудников издания, доказала: "Картину можно не только украсть, но и подбросить, причем не абы куда, а в один из главных музеев страны".