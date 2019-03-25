На выставке "Николай II. Семья и престол" в Государственном историческом музее в Москве неизвестные повесили рядом с экспозицией, посвященной царской семье, изображение императрицы Александры Федоровны, передает ТАСС со ссылкой на начальника управления общественных связей музея Марию Лемигову.
"Роли были четко распределены: кто-то отвлекал смотрителей музея, кто-то в это время вешал картину", – сообщила Лемигова, уточнив, что картину обнаружили при плановом осмотре экспозиции и сняли.
Как сообщается, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта. Изображение провисело в зале более суток. На картине в руках императрицы изображен предмет, похожий на мобильную кнопку безопасности – такую дают смотрителям на случай ЧП, при нажатии сигнал поступает службе безопасности музея.
Позднее "Московский комсомолец" сообщил, что акцию устроили журналисты газеты. Издание подробно описало, как картину "подбросили" в музей. Изображение императрицы в деревянной раме с антибликовым стеклом удалось пронести сквозь рамку металлоискателя. Как отмечается, цель эксперимента – "проверить бдительность охраны". По мнению журналистов, акция, в которой участвовали восемь сотрудников издания, доказала: "Картину можно не только украсть, но и подбросить, причем не абы куда, а в один из главных музеев страны".
Комментарии
"Роли были четко распределены: кто-то отвлекал смотрителей музея, кто-то в это время вешал картину"
...кто то держал перфоратор кто то подавал саморез с отверткой
Девки-журналистки по музею в стрингах ходили
И гвоздь тихо вбили?
не вижу проблемы пронести и приклеить на двухсторонний скотч
лучше бы журналисты проверяли и повышали свой профессиональный уровень
10-00
Принеси и приклей.