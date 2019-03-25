Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook написал, что украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".
"На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", – заявил Порошенко.
Также он назвал Россию агрессором и пообещал укреплять обороноспособность: "Ведь именно благодаря нашей армии, противостоящей российскому агрессору, Украина была, есть и будет".
Комментарии
Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", – заявил Порошенко. А где про Россию?
А где про Россию?
Любой уважающий себя российсктй патриот, должен сам додумать это!
Порошенко пригрозил России "смертоносным оружием"
Ему через неделю бежать надо и прятаться, как из тюрьмы он сможет применить это оружие
Один из немногих адекватных тамошних политиков Евгений Мурзаев сказал:" Мы уже не Украина,ты "Антироссия",которую использует заокеанский дядя Сэм по своему усмотрению.
10:37
- гость -
Не гуглится ни Мурзаев, ни якобы его высказывание - это фейк.
Одно нажатие на кнопочку и от Украины вместе с ее оружием только воспоминания останутся, порошик пшикает в воздух.
11:00
Ghost
Тогда тебе придётся кушать землю, нажиматель кнопочек. Санкции будут не такие уж и потешные.
Тот же Мурзаев напомнил,что Россия-это ядерная держава.
Какой еще Мурзаев? Может Мураев?
25.03.2019 11:04
- гость -
Очкун санкционный, если до такого дойдёт то всем не до санкций будет, это война называется, иди в школу!
11:09
Ghost
Кто с кем воевать то будет, пёс войны?))
Зовут украинского политика Евгений Мураев
Смертоносное оружие- это завалить москалей салом! Щоб оне все издохлы от обжорстьва....
25.03.2019 11:09
Ghost
Этот тип из разряда тех же окраинцев, которые в 41 году при виде немцев оголили булки и немножечко наклонились.. не трать на него время. когда-нибудь внуки этого упыря, если родятся, будут рассказывать об страшном путенском режиме, который посадил в тюрьму его деда предателя...
11:18
- гость -
25.03.2019 11:09
Ghost
Этот тип из разряда тех же окраинцев, которые в 41 году при виде немцев оголили булки и немножечко наклонились..
Не надо проецировать историю своего рода на других людей.