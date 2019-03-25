Порошенко пригрозил России "смертоносным оружием"

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook написал, что украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".

"На днях передал военным на Хмельнитчине, помимо новейших турецких боевых беспилотников, более 420 единиц вооружения и техники. Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", – заявил Порошенко.

Также он назвал Россию агрессором и пообещал укреплять обороноспособность: "Ведь именно благодаря нашей армии, противостоящей российскому агрессору, Украина была, есть и будет".