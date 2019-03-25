Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видео, посвященное годовщине трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года во время пожара погибли 60 человек.

"Вот уже год как эти слова перестали ассоциироваться со знаменитым фильмом. Теперь для всех "Зимняя вишня" – название торгово-развлекательного комплекса в Кемерове. Для 60-ти человек его адрес стал местом гибели", – говорится в 13-минутном видео, подготовленном к годовщине трагедии.

В своем ролике СК рассказал, какие уникальные следственные мероприятия были организованы в рамках расследования.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, 37 из них – дети.