Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Известиям" сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.

"Только в прошлом году в стране предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов", – рассказал Патрушев.

Он отметил, что в своей деятельности террористы постоянно совершенствуют тактику, а также активно применяют новые технические средства. В частности ими используются различные способы конспирации.

"Постоянно проверяют нашу бдительность, поэтому говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно. Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам", – добавил Патрушев.

Он также констатировал рост количества ложных сообщений о минировании. В частности, за последние несколько месяцев 2019 года от "телефонных террористов" поступило более двух тысяч сообщений.