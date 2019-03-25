Россиянам хотят запретить фастфуд и все продукты с трансжирами

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить использование трансжиров, которые в частности содержатся в фастфуде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее письмо парламентария.
Милонов предложил совместными усилиями проработать проект закона, который бы в дальнейшем запретил использование трансжиров, и, как следствие, продажу содержащей их продукции.
По его словам, количество подобной "начинки" в пище жителей России достигает порядка 40-50%.
Также Милонов отметил, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), трансжиры являются причиной разнообразных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.
"Необходимо выработать национальную стратегию отказа от трансжиров, постепенно снижая норму их потребления до нулевой отметки", – цитирует агентство парламентария.
Отмечается, что письмо с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Веронике Скворцовой и главе Минпромторга Денису Мантурову.
Комментарии
Надо бы уже совместными усилиями проработать закон о запрещении Милонова, Мизулиной и прочих стебенковых.
нужно закрывать кфси, макдональдс и подобные, все подростки там
11:23
- гость -
нужно закрывать кфси, макдональдс
Кто ж им даст то? Скорее у тебя совсем отберут пенсию, чем их закроют.
Пальмовый сыр запретят?
Давно пора запретить пальмовое масло.
Пальмовое масло и соя...Запретить под уголовную ответственность!