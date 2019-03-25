Россиянам хотят запретить фастфуд и все продукты с трансжирами

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить использование трансжиров, которые в частности содержатся в фастфуде, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее письмо парламентария.

Милонов предложил совместными усилиями проработать проект закона, который бы в дальнейшем запретил использование трансжиров, и, как следствие, продажу содержащей их продукции.

По его словам, количество подобной "начинки" в пище жителей России достигает порядка 40-50%.

Также Милонов отметил, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), трансжиры являются причиной разнообразных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.

"Необходимо выработать национальную стратегию отказа от трансжиров, постепенно снижая норму их потребления до нулевой отметки", – цитирует агентство парламентария.

Отмечается, что письмо с соответствующим предложением было направлено министру здравоохранения Веронике Скворцовой и главе Минпромторга Денису Мантурову.