Волейболисты "Университета" дважды проиграли на своей площадке. В очередном туре высшей лиги "А" чемпионата России барнаульцы принимали команду "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга.

Оба поединка завершились поражениями алтайских волейболистов. В первой встрече "студенты" сумели выиграть только стартовую партию – 25:23, однако затем уступили в трех сетах подряд – 20:25, 20:25, 16:25 и проиграли с общим счетом 1:3.

В повторном поединке хозяева площадки не сумели взять ни одного сета и проиграли с результатом 0:3. Счет по партиям 21:25, 22:25, 22:25. Тем не менее "Университет" сохранил за собой 7-е место в турнирной таблице. Уральцы замыкают тройку лидеров.

В следующем туре 6 и 7 апреля алтайские волейболисты в Челябинске сыграют с местным "Динамо", которое находится на четвертой позиции.