Фото: 2gis
Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Лазарев назвал торговые центры главными культурными объектами для горожан в Барнауле. Об этом он рассказал во время отчета главы города Сергея Дугина.
По словам Лазарева, сейчас необходимо создавать в краевой столице дополнительные места отдыха для горожан, поэтому многие проводят досуг в торговых центрах.
"Мы критикуем торговые центры. Но без них мы и жить не можем. Люди в них идут, как на праздник. Иду в "Ашан" с внуками и удивляюсь, что там происходит. Это какие-то новые культурные центры Барнаула", – сказал Александр Лазарев.
Депутат алтайского парламента живет в Барнауле 50 лет, и никогда не было такого, чтобы в городе было все хорошо. Город может улучшать качество жизни только тогда, когда будет зарабатывать больше собственных средств, которые можно направлять на социальные нужды. В целом за год объем производства вырос на два процента, это говорит о происходящих позитивных сдвигах.
Представитель краевого парламента отметил, что 2018 год был ознаменован большим количеством погодных сложностей. По словам Александра Лазарева, мэрия оперативно справилась с последствиями и урагана, и сильных морозов, и снегопадов.
"Город не стоял неделями в аварии, сложности сохранялись максимум сутки. А ведь есть немало негативных примеров других городов, где ситуация совершенно иная", – сказал депутат.
Напомним, что Барнаул долгое время занимал лидирующие позиции среди российских городов России по количеству торговых центров. Только за последние годы в столице края было введено в эксплуатацию несколько моллов. Отчет Сергея Дугина проходил 22 марта. По его итогам работу главы города одобрили 30 депутатов Думы и 6 депутатов высказались против.
Комментарии
Депутат назвал торговые центры главными объектами досуга для барнаульцев
- это что достижение?
парки развивайте, улицы почистите от снега и наледи чтобы гулять можно было
семейный досуг продумайте. куда пойти с детьми, кроме тц, в Барнауле?
Ну дык больше ничего и нету.
"Мы критикуем торговые центры. Но без них мы и жить не можем. Люди в них идут, как на праздник. Иду в "Ашан" с внуками и удивляюсь, что там происходит. Это какие-то новые культурные центры Барнаула",
таки да, работа идет полным ходом...
«Недостатком советской системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас наша задача заключается в том, что вырастить квалифицированного потребителя»(c)
Представляю людей на выселках где одни стены из домов окна в окна и одни ТЦ!!!! Правильно там просто выбора нет куда сходить