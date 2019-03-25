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Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Лазарев назвал торговые центры главными культурными объектами для горожан в Барнауле. Об этом он рассказал во время отчета главы города Сергея Дугина.

По словам Лазарева, сейчас необходимо создавать в краевой столице дополнительные места отдыха для горожан, поэтому многие проводят досуг в торговых центрах.

"Мы критикуем торговые центры. Но без них мы и жить не можем. Люди в них идут, как на праздник. Иду в "Ашан" с внуками и удивляюсь, что там происходит. Это какие-то новые культурные центры Барнаула", – сказал Александр Лазарев.

Депутат алтайского парламента живет в Барнауле 50 лет, и никогда не было такого, чтобы в городе было все хорошо. Город может улучшать качество жизни только тогда, когда будет зарабатывать больше собственных средств, которые можно направлять на социальные нужды. В целом за год объем производства вырос на два процента, это говорит о происходящих позитивных сдвигах.

Представитель краевого парламента отметил, что 2018 год был ознаменован большим количеством погодных сложностей. По словам Александра Лазарева, мэрия оперативно справилась с последствиями и урагана, и сильных морозов, и снегопадов.

"Город не стоял неделями в аварии, сложности сохранялись максимум сутки. А ведь есть немало негативных примеров других городов, где ситуация совершенно иная", – сказал депутат.

Напомним, что Барнаул долгое время занимал лидирующие позиции среди российских городов России по количеству торговых центров. Только за последние годы в столице края было введено в эксплуатацию несколько моллов. Отчет Сергея Дугина проходил 22 марта. По его итогам работу главы города одобрили 30 депутатов Думы и 6 депутатов высказались против.