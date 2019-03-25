Барнаульская учительница и член Федерации зимнего плавания Татьяна Кувшинникова, которую хотели уволить за фото в социальной сети, больше не работает в своей школе, сообщает "Катунь 24".

В середине февраля 2019 года Кувшинникова написала заявление об уходе по собственному желанию. Ранее она сделала это фото на озере Пионерское в поддержку зимней универсиады.

По словам женщины, снимок не понравился кому-то из родителей и директору, который попросил женщину написать заявление по собственному желанию.

Тогда в защиту Татьяны выступили родители учеников. Они составили ходатайство и с ним пошли к директору образовательного учреждения. Ее история также стала известна на всю Россию. После этого в администрации школы передумали увольнять педагога, но, как получается, и широкую огласку простить ей не смогли.

Как отметила педагог, после общественной поддержки давление на нее стало еще сильнее. В частности, на уроки стали приходить с проверками и испортились отношения с коллегами.

В итоге женщина решила сама написать заявление об увольнении. Об этом Татьяна рассказала в программе "Человек и закон".

Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи".