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Барнаульская учительница уволилась после публикации в соцсети фото в купальнике

, ИА "Амител"
Как отметила педагог, после общественной поддержки давление на нее стало еще сильнее
Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания / Фото: соцсети

Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания / Фото: соцсети

Барнаульская учительница и член Федерации зимнего плавания Татьяна Кувшинникова, которую хотели уволить за фото в социальной сети, больше не работает в своей школе, сообщает "Катунь 24".

В середине февраля 2019 года Кувшинникова написала заявление об уходе по собственному желанию. Ранее она сделала это фото на озере Пионерское в поддержку зимней универсиады.

По словам женщины, снимок не понравился кому-то из родителей и директору, который попросил женщину написать заявление по собственному желанию.

Тогда в защиту Татьяны выступили родители учеников. Они составили ходатайство и с ним пошли к директору образовательного учреждения. Ее история также стала известна на всю Россию. После этого в администрации школы передумали увольнять педагога, но, как получается, и широкую огласку простить ей не смогли.

Как отметила педагог, после общественной поддержки давление на нее стало еще сильнее. В частности, на уроки стали приходить с проверками и испортились отношения с коллегами.

В итоге женщина решила сама написать заявление об увольнении. Об этом Татьяна рассказала в программе "Человек и закон".

Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи". 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.03.2019 12:13
Гость

Мамочка какая то позавидовала. Сама с комплексами и скорее всего с лишним весом. Мразота.

1  0
25.03.2019 12:13
- гость -

А не налОжить ли Нам на неё штраф?

0  1
25.03.2019 12:17
- гость -

А в чем проблема? Она в купальнике, причем он закрывает почти все тело. Занимается спортом, а не развратом! Ничего предосудительного на фото нет.

1  0
25.03.2019 12:22
- гость -

Да, уж - а где все наши надзорные органы и т.н. общественные организации - почему директор школы еще не уволен с позором за нарушение ТК РФ, а преподаватель не восстановлена в должности?!

1  0
25.03.2019 12:22
- гость -

Глубинный народ!!)

0  0
25.03.2019 12:24
- гость -


25.03.2019 12:22
- гость -
Так ее и не увольняли, просто поставили все так, что она сама уволилась!

0  0
25.03.2019 12:28
- гость -

25.03.2019 12:24
- гость -
Вот... увольнение по собственному желанию можно оспорить. И тогда дирекция школы побегает. Понятно, что связываться учительница с этим вряд ли будет. Но вообще феерия.
Кстати, а коллеги-то чем были недовольны?

1  0
25.03.2019 12:35
- гость -


25.03.2019 12:24
- гость -

Ну, дык, а это уже преступление-заметьте сам сотрудник уволиться не может, была уволена директором, который "попросил" написать заявление! Поэтому вопрос остается - почему никто не возбуждается, почему никто не обеспечивает соблюдение законности...

1  0
25.03.2019 12:36
- гость -

Родители, в большинстве своем, сами разгуливают в собственном жилье, одетые "как придется". Возят своих детей на пляжный отдых, где не только они, но и других тысячи (!), причём в более откровенных одеждах! А тут учитель.. "Да как она может"!?? Ханжество и фарисейство!

1  0
25.03.2019 12:38
- гость -


25.03.2019 12:35
- гость -
А смысл оставаться в коллективе, где ее будут постоянно "клевать". Она найдет работу, где будут ее уважать.

1  0
25.03.2019 12:41
- гость -

соцсети зло!!!

0  1
25.03.2019 12:42
- гость -

честно говоря, не знаю, как к этому относиться
моржует - хорошо
и пусть дальше моржует, а русский язык будут преподавать более скрытные учителки)

0  1
25.03.2019 12:49
- гость -


25.03.2019 12:38
- гость -

Назовите место где она найдет работу! Сейчас если уж начинают травить - травят до конца...Только убрав держиморду из школы можно создать коллектив...

1  0
25.03.2019 13:09
Сан Саныч

Красавица, спортцменка, учительница!!!

0  0
25.03.2019 13:18
- гость -

Только убрав держиморду из школы можно создать коллектив...
---
ога ярлыки развешивать горазды!
счас осталось доклевать директора, который может быть вообще ни при чем

0  0
25.03.2019 13:21
- гость -


25.03.2019 13:18
- гость -

Вот это и должны выяснить при проверке, если директор не при чем - наградить за бездействие, если травил - наказать по всей строгости закона!

1  0
25.03.2019 13:22
- гость -

Придать огласке имена этих "травильщиков".

1  0
25.03.2019 13:32
- гость -

ДБ (с)

0  0
25.03.2019 13:37
Ломомбитый

у директора школы скорей всего комплексы, достойные внимания самого Фрейда.

0  0
25.03.2019 13:46
Гость

Ну это фото соответствует спортивному стилю и то чем она занимается, но никак не то за которое её якобы уволили, фото фоту большая разница, на том она как то не тянула на спортсменку - в вечернем платье и каблуках на перекладине. И при чем тут вообще зависть? Зависть в чем? Девушка не красавица далеко, таких тысячи, но раз уж ты педагог надо соблюдать какой то дресс код все таки. И ради бога фотографируйтесь но не для общего просмотра. Странно что в этой статье фото выбрано как раз нормальное, а что не выставили фото раздора то?

0  1
25.03.2019 13:50
Пример

Таких людей надо в пример ставить, а не травить...

0  0
25.03.2019 13:51
- гость -

25.03.2019 13:46
Гость
---
точно, там фото было другое

0  0
25.03.2019 13:56
гость

Мамаша эта- мразь редкая., еще и трусливая. Пытаясь опозорить человека, сама выглядит глупо. А Татьяну дети очень любили. Желаю ей новых достижений, новых медалей в спорте и поменьше таких идиотов, как эта неадекватная мамаша.

0  0
25.03.2019 14:03
Гость

Фото то покажите то, на которое жаловались? Зачем это показывать? Оно как раз приличное и думаю у родитнлей бы это фото не вызвало никакого негатива.

0  0
25.03.2019 14:11
- гость -

Вот и эксперДы подтянулись - на глазок готовы приличное от неприличного отделить, а ежели понадобится то и порнографией назовут...

0  0
25.03.2019 14:15
- гость -


25.03.2019 13:46
Гость

Тема - травля и незаконное увольнение, а Вы сдвигаете что жертва произвола сама виновата. Может приказ об увольнении показать, где честно указана причина - фото в каблуках на перекладине...

0  0
25.03.2019 14:17
Гость

И уволилась она не из за фото в купальнике а в платье и на каблуках, зачем искажать информацию

0  0
25.03.2019 14:19
Гостт

«Ранее она сделала это фото на озере Пионерское в поддержку зимней универсиады» вот именно то фото в платье ну никак не ассоциировалось с зимней универсиадой.

0  0
25.03.2019 14:24
- гость -

А где фамилии директриссы, умной мамаши, номер школы? Назовите, пусть их тоже знают. Неплохо бы и их фото посмотреть. Хотелось бы узнать у алтайского Минобра - почему у них такие директриссы в школах?

0  0
25.03.2019 14:29
- гость -

Как достали эти тупые яжематери и не менее тупые чиновники.

0  0
25.03.2019 14:29
Злая гостья

Гостю 13:46

А "какой-то дресс код все таки" огласите списком или фоточками обозначьте.
И кому какой. Учителям - такой, врачам - этакий, татупедам - ого-го какой, слесарю, домохозяйке.... А то и запретить учителкам моржевать, медсестрам в походы ходить в шортах, домохозяйкам по пляжам шастать в купальниках (тьфу, коварные). Всем френчик, штаны со штрипками и кепку с ушами. И кирзовые сапоги. А то в спортивном купальнике светит, спорт пропагандирует. Знаем мы этот спорт и чем она там в проруби нанимается.

0  0
25.03.2019 14:33
Гость

С чего вы взяли что именно это фото стало камнем раздора то? Не в купальнике она была. Сейчас сделали крайней директора школы, поместив это невинное и правильное фото. Вернитесь к теме и тому платью из за чего все началось

0  0
25.03.2019 14:34
Гость

В поддержку зимней универсиады эта фотка супер. Но не та никак

0  0
25.03.2019 14:35
- гость -

но раз уж ты педагог надо соблюдать какой то дресс код все таки

сами не знаете какой,но лишь бы высказаться.


на том она как то не тянула на спортсменку - в вечернем платье и каблуках на перекладине.

и? там эротика? порнография? она и не рубль,чтобы всем нравится,а вам тем более
вы та мамаша,из-за которой весь сыр-бор?ни логики,ни смысла.надуманные обвинения не пойми в чем

0  0
25.03.2019 14:37
- гость -


25.03.2019 14:33
Гость


то фото еще целомудренее

а насчет директора-нахрена такого мямлю на должности держать,чтобы перед каждой истеричной мамашей польку танцевал?

0  0
25.03.2019 14:46
Злая гостья

То платье - вообще нормальное платье. И к платью ей надо было пимы надеть, а не шлепанцы? Все к месту и все вполне прилично. Не сидит она на перекладине вовсе. Она опирается на 2 железки и ноги поджала. Мамашки не все могут свои ножищи поджать, вот и злобствуют от зависти.

0  0
25.03.2019 14:54
АБОРИГЕН

Очередная вспышка аграрно-патриархального сознания отягощенного ПГМ.

0  0
25.03.2019 14:57
- гость -

Так фото даже не в купальнике, а в платье?!)) ну моралисты...

0  0
25.03.2019 15:11
Океана

Надеюсь, в Барнауле не перевелись здравомыслящие директора школ, и эта девушка найдет себе работу. А ученики любят молодых и спортивных!

0  0
25.03.2019 15:19
- гость -

Приятная барышня на фото, и педагог хороший. А бабе что написала кляузу на нее, лучше своих тупых детей воспитывать надо.

0  0
25.03.2019 15:29
- гость -

25.03.2019 15:11
Океана

Минобр тетю-дериктрису не поправил - значит она и есть здравомыслящая...

0  0
25.03.2019 15:33
- гость -

Ох уж эти молодые учителя! И за 9 000 тыс. не хотят работать,и спортом занимаются,и , бессовестные,на речках и озёрах ходят в купальниках!И....

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