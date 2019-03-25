Барнаульская учительница и член Федерации зимнего плавания Татьяна Кувшинникова, которую хотели уволить за фото в социальной сети, больше не работает в своей школе, сообщает "Катунь 24".
В середине февраля 2019 года Кувшинникова написала заявление об уходе по собственному желанию. Ранее она сделала это фото на озере Пионерское в поддержку зимней универсиады.
По словам женщины, снимок не понравился кому-то из родителей и директору, который попросил женщину написать заявление по собственному желанию.
Тогда в защиту Татьяны выступили родители учеников. Они составили ходатайство и с ним пошли к директору образовательного учреждения. Ее история также стала известна на всю Россию. После этого в администрации школы передумали увольнять педагога, но, как получается, и широкую огласку простить ей не смогли.
Как отметила педагог, после общественной поддержки давление на нее стало еще сильнее. В частности, на уроки стали приходить с проверками и испортились отношения с коллегами.
В итоге женщина решила сама написать заявление об увольнении. Об этом Татьяна рассказала в программе "Человек и закон".
Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова является членом Федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи".
Комментарии
Мамочка какая то позавидовала. Сама с комплексами и скорее всего с лишним весом. Мразота.
А не налОжить ли Нам на неё штраф?
А в чем проблема? Она в купальнике, причем он закрывает почти все тело. Занимается спортом, а не развратом! Ничего предосудительного на фото нет.
Да, уж - а где все наши надзорные органы и т.н. общественные организации - почему директор школы еще не уволен с позором за нарушение ТК РФ, а преподаватель не восстановлена в должности?!
Глубинный народ!!)
25.03.2019 12:22
- гость -
Так ее и не увольняли, просто поставили все так, что она сама уволилась!
25.03.2019 12:24
- гость -
Вот... увольнение по собственному желанию можно оспорить. И тогда дирекция школы побегает. Понятно, что связываться учительница с этим вряд ли будет. Но вообще феерия.
Кстати, а коллеги-то чем были недовольны?
25.03.2019 12:24
- гость -
Ну, дык, а это уже преступление-заметьте сам сотрудник уволиться не может, была уволена директором, который "попросил" написать заявление! Поэтому вопрос остается - почему никто не возбуждается, почему никто не обеспечивает соблюдение законности...
Родители, в большинстве своем, сами разгуливают в собственном жилье, одетые "как придется". Возят своих детей на пляжный отдых, где не только они, но и других тысячи (!), причём в более откровенных одеждах! А тут учитель.. "Да как она может"!?? Ханжество и фарисейство!
25.03.2019 12:35
- гость -
А смысл оставаться в коллективе, где ее будут постоянно "клевать". Она найдет работу, где будут ее уважать.
соцсети зло!!!
честно говоря, не знаю, как к этому относиться
моржует - хорошо
и пусть дальше моржует, а русский язык будут преподавать более скрытные учителки)
25.03.2019 12:38
- гость -
Назовите место где она найдет работу! Сейчас если уж начинают травить - травят до конца...Только убрав держиморду из школы можно создать коллектив...
Красавица, спортцменка, учительница!!!
Только убрав держиморду из школы можно создать коллектив...
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ога ярлыки развешивать горазды!
счас осталось доклевать директора, который может быть вообще ни при чем
25.03.2019 13:18
- гость -
Вот это и должны выяснить при проверке, если директор не при чем - наградить за бездействие, если травил - наказать по всей строгости закона!
Придать огласке имена этих "травильщиков".
ДБ (с)
у директора школы скорей всего комплексы, достойные внимания самого Фрейда.
Ну это фото соответствует спортивному стилю и то чем она занимается, но никак не то за которое её якобы уволили, фото фоту большая разница, на том она как то не тянула на спортсменку - в вечернем платье и каблуках на перекладине. И при чем тут вообще зависть? Зависть в чем? Девушка не красавица далеко, таких тысячи, но раз уж ты педагог надо соблюдать какой то дресс код все таки. И ради бога фотографируйтесь но не для общего просмотра. Странно что в этой статье фото выбрано как раз нормальное, а что не выставили фото раздора то?
Таких людей надо в пример ставить, а не травить...
25.03.2019 13:46
Гость
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точно, там фото было другое
Мамаша эта- мразь редкая., еще и трусливая. Пытаясь опозорить человека, сама выглядит глупо. А Татьяну дети очень любили. Желаю ей новых достижений, новых медалей в спорте и поменьше таких идиотов, как эта неадекватная мамаша.
Фото то покажите то, на которое жаловались? Зачем это показывать? Оно как раз приличное и думаю у родитнлей бы это фото не вызвало никакого негатива.
Вот и эксперДы подтянулись - на глазок готовы приличное от неприличного отделить, а ежели понадобится то и порнографией назовут...
25.03.2019 13:46
Гость
Тема - травля и незаконное увольнение, а Вы сдвигаете что жертва произвола сама виновата. Может приказ об увольнении показать, где честно указана причина - фото в каблуках на перекладине...
И уволилась она не из за фото в купальнике а в платье и на каблуках, зачем искажать информацию
«Ранее она сделала это фото на озере Пионерское в поддержку зимней универсиады» вот именно то фото в платье ну никак не ассоциировалось с зимней универсиадой.
А где фамилии директриссы, умной мамаши, номер школы? Назовите, пусть их тоже знают. Неплохо бы и их фото посмотреть. Хотелось бы узнать у алтайского Минобра - почему у них такие директриссы в школах?
Как достали эти тупые яжематери и не менее тупые чиновники.
Гостю 13:46
А "какой-то дресс код все таки" огласите списком или фоточками обозначьте.
И кому какой. Учителям - такой, врачам - этакий, татупедам - ого-го какой, слесарю, домохозяйке.... А то и запретить учителкам моржевать, медсестрам в походы ходить в шортах, домохозяйкам по пляжам шастать в купальниках (тьфу, коварные). Всем френчик, штаны со штрипками и кепку с ушами. И кирзовые сапоги. А то в спортивном купальнике светит, спорт пропагандирует. Знаем мы этот спорт и чем она там в проруби нанимается.
С чего вы взяли что именно это фото стало камнем раздора то? Не в купальнике она была. Сейчас сделали крайней директора школы, поместив это невинное и правильное фото. Вернитесь к теме и тому платью из за чего все началось
В поддержку зимней универсиады эта фотка супер. Но не та никак
но раз уж ты педагог надо соблюдать какой то дресс код все таки
сами не знаете какой,но лишь бы высказаться.
на том она как то не тянула на спортсменку - в вечернем платье и каблуках на перекладине.
и? там эротика? порнография? она и не рубль,чтобы всем нравится,а вам тем более
вы та мамаша,из-за которой весь сыр-бор?ни логики,ни смысла.надуманные обвинения не пойми в чем
25.03.2019 14:33
Гость
то фото еще целомудренее
а насчет директора-нахрена такого мямлю на должности держать,чтобы перед каждой истеричной мамашей польку танцевал?
То платье - вообще нормальное платье. И к платью ей надо было пимы надеть, а не шлепанцы? Все к месту и все вполне прилично. Не сидит она на перекладине вовсе. Она опирается на 2 железки и ноги поджала. Мамашки не все могут свои ножищи поджать, вот и злобствуют от зависти.
Очередная вспышка аграрно-патриархального сознания отягощенного ПГМ.
Так фото даже не в купальнике, а в платье?!)) ну моралисты...
Надеюсь, в Барнауле не перевелись здравомыслящие директора школ, и эта девушка найдет себе работу. А ученики любят молодых и спортивных!
Приятная барышня на фото, и педагог хороший. А бабе что написала кляузу на нее, лучше своих тупых детей воспитывать надо.
25.03.2019 15:11
Океана
Минобр тетю-дериктрису не поправил - значит она и есть здравомыслящая...
Ох уж эти молодые учителя! И за 9 000 тыс. не хотят работать,и спортом занимаются,и , бессовестные,на речках и озёрах ходят в купальниках!И....