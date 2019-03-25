Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала "112 Украина", что Украина потерпит огромные убытки, если не договорится с Россией о транзите газа в Европу через свою территорию, сообщает телеканал "360".

Рабинович напомнил, что с 1 января окажется пустой газовая труба, по которой Россия осуществляет перевозку топлива: "Страна потеряет минимум три-пять миллиардов долларов, потеряет территорию для транзита газа и нефти. И что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы станем выращивать где-то в Польше?"

По его словам, украинские власти обязаны приехать в Москву на переговоры.

Как отметил Рабинович, ранее кандидат в президенты и депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук не просто так прибыли в Москву на переговоры с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Надо сегодня находить в себе мужество, через вот этот визг, через вот эти бредни идти к экономически и политически правильным результатам", – подчеркнул Рабинович.

Ранее сообщалось, что российский газ пойдет в Венгрию в обход Украины уже в 2020 году.

В конце 2019 года закончится срок действия контракта по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Запуск газопровода "Северный поток – 2" намечен на январь 2020 года. Трубопровод должен напрямую поставлять российский газ в Европу. Новое соглашение между Москвой и Киевом не подписано до сих пор.