Сегодня были подведены итоги Первого Открытого кастинга на радиоведущего DFM Барнаул. NEW DJ стала Анастасия Клеянкина. Ей 20 лет, она учится в Алтайском Государственном институте Культуры на теле-радио ведущего.
В рамках четырех этапов проекта организаторы обработали более 200-х анкет желающих работать на радио, в отборочном туре оценили творчество 40 участников, записали и прослушали 10 демозаписей, созданных в студии Медиагруппы FM-Продакшн.
В финал кастинга прошли шесть счастливчиков, у которых начался самый интересный период — обучение.
Ведущие DFM Барнаул — Никита Иванников и Даша Dаль делились с финалистами знаниями в области техники речи, рассказывали, как овладеть основными умениями и навыками работы в эфире, включая техническую составляющую процесса. Участники выполняли специальные задания, писали свои подводки к трекам, общались со слушателями в имитированных прямых эфирах.
По результатам обучения организаторы отдали предпочтение Анастасии Клеянкиной, высоко оценив качество ее демозаписей, профессионализм и умение работать в эфире.
Параллельно радиостанция запустила в своей группе в Инстаграм @dfm_barnaul открытое голосование, разместив професиональные демо каждого участника. Все желающие могли проголосовать за понравившегося претендента, поставив плюсик в комментариях под постом (1 плюсик приравнивался 1 баллу). Подписчики оценивали яркость подачи и тембр голоса претендентов.
Лидером голосования стал Виктор Турчин, набрав наибольшее количество баллов.
По решению команды DFM Барнаул теперь голос Виктора будет звучать в рекламных роликах радиостанций Медиагруппы FM-Продакшн.
Услышать голос NEW DJ вы можете ежедневно на частоте 102.4 FM.
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