Сегодня были подведены итоги Первого Открытого кастинга на радиоведущего DFM Барнаул. NEW DJ стала Анастасия Клеянкина. Ей 20 лет, она учится в Алтайском Государственном институте Культуры на телерадиоведущего.

В рамках четырех этапов проекта организаторы обработали более 200 анкет желающих работать на радио, в отборочном туре оценили творчество 40 участников, записали и прослушали 10 демозаписей, созданных в студии Медиагруппы "FM-Продакшн".

В финал кастинга прошли шесть счастливчиков, у которых начался самый интересный период – обучение.

Ведущие DFM Барнаул Никита Иванников и Даша Dаль делились с финалистами знаниями в области техники речи, рассказывали, как овладеть основными умениями и навыками работы в эфире, включая техническую составляющую процесса. Участники выполняли специальные задания, писали свои подводки к трекам, общались со слушателями в имитированных прямых эфирах.

По результатам обучения организаторы отдали предпочтение Анастасии Клеянкиной, высоко оценив качество ее демозаписей, профессионализм и умение работать в эфире.

Параллельно радиостанция запустила в своей группе в "Инстаграм" @dfm_barnaul открытое голосование, разместив профессиональные демо каждого участника. Все желающие могли проголосовать за понравившегося претендента, поставив плюсик в комментариях под постом (один плюсик приравнивался одному баллу). Подписчики оценивали яркость подачи и тембр голоса претендентов.

Лидером голосования стал Виктор Турчин, набрав наибольшее количество баллов.

По решению команды DFM Барнаул теперь голос Виктора будет звучать в рекламных роликах радиостанций Медиагруппы "FM-Продакшн".

Услышать голос NEW DJ вы можете ежедневно на частоте 102.4 FM.