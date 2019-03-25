Благотворительный концерт классической музыки "Свет памяти моей, неугасимый" в годовщину трагедии в "Зимней вишне" состоится 25 марта в Государственной филармонии Кузбасса, передает ТАСС.

Отмечается, что в органном зале соберутся более 400 зрителей. На концерт приглашены родные и близкие погибших при пожаре. "Свободных мест в зале, который рассчитан на 430 мест, нет", – рассказали в филармонии.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей.