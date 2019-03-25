Межрегиональный конкурс журналистского мастерства "Сибирь.ПРО", организуемый под патронажем полпреда президента РФ, объявил старт приема заявок. Генеральным партнером профессиональных соревнований для региональных СМИ выступает национальный провайдер ИТ-решений "Ростелеком", который отметит лучшие публикации в двух номинациях – "Молодая Сибирь" и "Цифровая Сибирь".

Первую из них "Ростелеком" учредил, чтобы читатели знали больше о молодых людях, добившихся больших высот в своей профессии и ставших успешными. Можно направлять также материалы об организациях и молодежных движениях, которые занимаются благотворительностью или волонтерством, ведут патриотическую работу или активно продвигают ценности по охране окружающей среды.

В номинации "Цифровая Сибирь" жюри оценит работы участников, посвященные теме цифровизации отраслей экономики, медицины, образования, внедрения и реализации в регионе информационных систем, таких как "Безопасный город", "Умный город".

"Площадка конкурса не зря считается одним из главных журналистских соревнований Сибири. Объединяя регионы СФО в единое информационное пространство, она позволяет узнавать о трендовых, перспективных технологиях, знакомиться с новыми людьми, быть в курсе событий. Нам, партнерам проекта, сотрудничество с "Сибирь.ПРО" позволяет держать руку на пульсе и сверять свою стратегию с запросами государства и общества, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин. – Думаю, что сезон 2019 станет интересным. Удачи конкурсантам!"

Главной номинацией проекта 2019 года стала "Энергия ПРОрыва". Ее учредил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Прием заявок стартовал 18 марта 2019 года. Условия проведения конкурса – на сайте http://sibirpro.ru/.