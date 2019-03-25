Россияне смогут продавать единственное жилье без налога через 3 года

Минфин по поручению президента Владимира Путина разрабатывает законопроект, который позволит вернуться к трехлетнему минимальному сроку, освобождающему граждан от уплаты подоходного налога при продаже единственного жилья. Как сообщает "РГ" со ссылкой на источники в Минфине, эта мера призвана способствовать улучшению жилищных условий граждан. Сейчас минимальный срок владения жильем, после которого платить налог при продаже не нужно, составляет 5 лет.

Как сообщил Amic.ru президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин, многие семьи, действительно, временно отказываются от покупки новой квартиры, зная, что им придется заплатить большой налог.

"Иногда возникает проблема: семья купила квартиру-студию, родился ребенок, супруги накопили немного денег и хотят приобрести квартиру побольше. Но пяти лет с момента покупки первой квартиры не прошло, и по закону необходимо платить налог. Это сдерживает улучшение жилищных условий наших граждан. Определенная часть клиентов так и говорит: "Мы поживем в этой квартире, пока не исполнится пять лет". И ждут, хотя могли бы жить лучше", – считает Дмитрий Дворядкин.

Напомним, подоходный налог при продаже недвижимости задумывали как ограничитель спекуляции на рынке недвижимости.