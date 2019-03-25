Движение для всех видов транспорта ограничат под Барнаулом вечером 25 и ночью 26 марта на двух участках дорог, сообщает краевая Госавтоинспекция.

В ГИБДД уточняют, что в связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта на следующих участках:

25 марта с 21:50 до 00:50 26 марта на автодороге 262-й километр а/д Р-256 (кафе "7 чувство") – а/д Р-256 – 267 километр а/д Р-256;

26 марта с 00:00 до 03:00 на автодороге 257-й километр а/д Р-256 – а/д Р-256 – 279 километр а/д Р-256 (населенный пункт Контошино).

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.