Авиакомпания Utair попросила простить 30 миллиардов рублей, объяснив свои проблемы подорожанием авиакеросина, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух банков и источник, близкий к авиаперевозчику.
Отмечается, что Utair на встрече с банками-кредиторами предложила списать долг более чем 30 миллиардов рублей. Встреча состоялась 21 марта. В ходе нее был представлен вариант реструктуризации долга, разработанный авиакомпанией совместно со своим агентом – "Райффайзенбанком", сообщает издание.
Общий объем долга авиакомпании составляет 74,7 млрд рублей. Списать же они планируют 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката. Это 23,7 млрд рублей и 7,7 млрд соответственно.
У авиакомпании также есть долг перед Сбербанком в размере 17,4 млрд рублей – списывать его перевозчик не предлагает.
На данный момент Utair занимает четвертое место по объему перевозок после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний".
Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair, поскольку банкиры сомневаются, что перевозчик сможет расплатиться по своим обязательствам. Также сообщалось, что госбанки по поручению правительства работают над созданием такой авиакомпании.
Комментарии
Никаких простить из бюджета, пусть долю акций передают государству.