Авиакомпания Utair попросила простить 30 миллиардов рублей, объяснив свои проблемы подорожанием авиакеросина, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух банков и источник, близкий к авиаперевозчику.

Отмечается, что Utair на встрече с банками-кредиторами предложила списать долг более чем 30 миллиардов рублей. Встреча состоялась 21 марта. В ходе нее был представлен вариант реструктуризации долга, разработанный авиакомпанией совместно со своим агентом – "Райффайзенбанком", сообщает издание.

Общий объем долга авиакомпании составляет 74,7 млрд рублей. Списать же они планируют 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката. Это 23,7 млрд рублей и 7,7 млрд соответственно.

У авиакомпании также есть долг перед Сбербанком в размере 17,4 млрд рублей – списывать его перевозчик не предлагает.

На данный момент Utair занимает четвертое место по объему перевозок после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний".

Ранее сообщалось, что Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair, поскольку банкиры сомневаются, что перевозчик сможет расплатиться по своим обязательствам. Также сообщалось, что госбанки по поручению правительства работают над созданием такой авиакомпании.