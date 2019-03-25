Прокуратура Якутии обнаружила пять государственных контрактов, по которым местные больницы приобретали кислород у несертифицированного производителя, потратив 1,9 млн рублей, сообщает ведомство.

Выяснилось, что ООО "Витор" производило и продавало газообразный медицинский кислород, не имея на то законных оснований. В частности, в госреестре лекарственных средств Минздрава не оказалось сведений о государственной регистрации лекарственного средства "Кислород медицинский газообразный" производства указанной компании.

Материалы проверки были направлены прокуратурой города следователям. Правоохранителям приняли решение о возбуждении уголовного производства против производителя контрафакта.

Если вина руководства ООО "Витор" будет доказана, торговцам воздухом грозят принудительные работы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.