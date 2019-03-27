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В Белокурихе впервые за много лет введут в эксплуатацию многоэтажный дом

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Последнюю "высотку" здесь возвели в 2010 году
Так будет выглядеть дом на улице Бийской / Иллюстрация Ольги Поповой

Так будет выглядеть дом на улице Бийской / Иллюстрация Ольги Поповой

В последние несколько лет в Белокурихе почти не строят многоэтажные дома, хотя спрос на квартиры в городе стабильно высокий. По оценкам экспертов, часть потенциальных покупателей (особенно жители Севера) желают купить жилье возле курорта, чтобы переехать на Алтай после выхода на пенсию. Некоторые же рассматривают покупку квартиры как выгодное вложение средств. Развитие города-курорта из года в год набирает обороты. С появлением "Белокурихи-2" границы санаторно-курортной части становятся более размыты, расстояния от места проживания до развлекательной локации условны, поэтому аренда жилых помещений процветает даже в отдаленных районах города.

Мало строят

Первый заместитель главы администрации Белокурихи по общим вопросам Александр Киунов рассказал Amic.ru, что город-курорт сейчас растет в основном за счет частной застройки.

"Многоэтажное жилищное строительство почти не развивается. Около девяти лет назад был построен 16-этажный жилой дом на улице Советской, 9, и с того момента в городе не ввели в эксплуатацию ни одного 3-, 5-, 9-этажного дома. Застройщики заходили в город, но довести свои объекты "до ума" не смогли", – пояснил он.

На сегодняшний день в городе есть три недостроенных дома в разной степени готовности, они должны были стать частью уникального микрорайона с благоустроенной территорией, но застройщик обанкротился, и строительство было заморожено.

Один из этих домов не так давно выкупила барнаульская строительная компания ООО "ГазТеплоСнаб". Пятиэтажный дом на улице Бийской, 13 находится в большой степени готовности: прежний застройщик успел возвести стены и поставить крышу.

Новый собственник переработал планировочные решения, уйдя от громоздких квартир в пользу эргономичных и максимально полезных площадей. По предварительной информации, в доме будет 73 квартиры площадью от 24 до 75 кв.м. В цокольной части жилого комплекса предусмотрено более 20 помещений для хранения спортивного инвентаря и более 150 кв.м под предприятия сферы услуг (клининг, химчистка, прачечная).

Фасад дома будет утеплен и отделан керамогранитом, а в подъездах появится видеонаблюдение с удаленным доступом к камерам для владельцев жилья. Земельный участок тоже планируют привести в порядок: здесь выполнят ландшафтный дизайн, установят детский игровой городок и разместят парковку и спортивную площадку. Также в доме планируют установить лифты. Для Белокурихи это редкость, до сих пор лифты были здесь только в девяти- и 16-этажных домах.

Нужны маленькие квартиры

Директор АН "Земельные участки и недвижимость" Оксана Бывалина отметила, что решение перепланировать дом было правильным. Сегодня в Белокурихе спрос на однокомнатные квартиры и студии гораздо выше, чем на большие многокомнатные квартиры.

"В 16-этажном доме на ул. Советской, 9 сейчас выставлены на продажу трехкомнатные квартиры более 100 кв. метров по цене 35-36 тыс. рублей за кв. метр. Они мало востребованны. Предложений по однокомнатным квартирам немного с учетом того, что в городе вообще нет первичной застройки", – сообщила Amic.ru Оксана Бывалина.

По словам эксперта, спрос на малогабаритное жилье можно легко объяснить: "Сейчас в Белокурихе много молодых специалистов, которых привлекает работа на курорте. Если им нравится, они остаются здесь. Некоторые приезжают в Белокуриху отдохнуть и решают приобрести собственное жилье, чтобы потом останавливаться там самим. Среди жителей города-курорта, наверное, однокомнатные квартиры востребованы в меньшей степени. В основном среди тех, кто решил поменять большую квартиру на маленькую после того, как дети выросли и разъехались.

Жилье в новом микрорайоне будет пригодно как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду.

"С одной стороны, здесь очень удачная транспортная развязка, хорошие дороги, в шаговой доступности находятся два детских сада и школа, большой супермаркет. С другой, объект подходит для аренды. Рядом, на расстоянии около 6 км, находится действующий горнолыжный комплекс "Даниловка", а также комплекс "Яковка", который в этом году показал себя достаточно хорошо и принял много гостей. Из окон видно детскую горнолыжную трассу", – считает Оксана Бывалина.

Справка

По информации администрации Белокурихи, ежегодно в городе вводится в эксплуатацию от 12 до 14 тыс. кв. метров индивидуального жилья. Последний многоэтажный дом здесь построили в 2010 году.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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