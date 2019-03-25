Полиция в Горно-Алтайске проводит проверку по факту повреждения автомобиля местного жителя.

Как сообщили в МВД по республике, в дежурную часть обратился сам потерпевший. Он заявил, что его 60-летний родственник умышленно повредил лобовое стекло на принадлежащем ему автомобиле Toyota Town Ace.

"Сумма причиненного ущерба, по оценке заявителя, составила 10 тысяч рублей. Предварительно установлено, что на протяжении многих лет родственники конфликтовали между собой. Очередная ссора произошла во дворе жилого дома заявителя. В ходе словесной перепалки брат потерпевшего, бросил обрезок деревянного бруска в лобовое стекло автомобиля и скрылся", — уточняют в полиции.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он не стал отрицать свой причастности к произошедшему.